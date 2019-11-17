En iyi Alman

Beşiktaş kalecisi Loris Karius, Süper Lig ile birlikte Avrupa’nın 5 büyük liginde mücadele eden Alman kaleciler arasında en iyi performansı sergileyen isim oldu.

Bild Gazetesi’nin habere göre siyah-beyazlı file bekçisi, 11 haftanın beşinde gol görmeyerek kalesini gole en fazla kapatan isim oldu. Karius’un ardından Ter Stegen ile Manuel Neuer 3’er maçta kalesinde gol görmedi. Loris Karius, son üç maçta gol yemezken, 10 isabetli şutun 9’una gol izni vermedi.