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26.07.2019 - 08:00 | | CELAL UMUT EREN

En kalabalık 10. ülke

Dünya futbolunun en popüler kulüplerinden olan Barcelona, hızlıca büyümeye devam ediyor. Katalan kulübünün sosyal medyadan yaptığı resmi paylaşımda, Uzakdoğu’daki taraftar sayıları toplandığında dünyanın en kalabalık 10. ülkesini oluşturdukları duyuruldu.

En kalabalık 10. ülke

 

Dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olarak kabul edilen Barcelona’nın popülerliği artarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi gelenekselleşen Uzakdoğu turuna çıkan Barça’ya yoğun bir ilgi gösteriliyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo’ya giden Katalan devi, özel bir araştırma yaptı. Barcelona’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Katalan kulübünün Uzakdoğu ülkelerindeki taraftarlarının toplam sayısıyla dünyanın en kalabalık 10. ülkesi konumuna gelebilecekleri açıklandı.

Bu doğrultuda Barcelona’nın sosyal medyada gördüğü ilgi rakamlarla aktarıldı. 1 yıllık süreçte Barcelona’nın resmi Youtube hesabının izlenme sayısının 350 milyonu aştığı vurgulandı. Youtube hesabının yüzde 45 büyüdüğü kaydedilirken, takipçi sayısının 2.6 milyon arttığı bildirildi. Öte yandan, Youtube’da Barça’nın en fazla izlenen 1. kulüp alarak ödüllendirildiği belirtildi. Ayrıca Instagram, Facebook ve Twitter gibi popüler platformlarda ise toplam etkileşimin 1 milyara yaklaştığı ifade edildi. Sadece Instagram hesabında Barça’nın etkileşiminin 964 milyon olduğu anlatıldı.

 

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