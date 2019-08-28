Enes Kubat'ın talipleri artıyor

Tecrübeli forvet için 1. Lig takımı Balıkesirspor, 2. Lig temsilcileri Şanlıurfaspor ve Bayburt Özel İdare'nin nabız yokladığı belirtildi. Altınordu yönetimi transfer döneminin sona ereceği 2 Eylül'e kadar Enes'in sözleşmesini feshetmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerle 1 yıl daha mukavelesi bulunan deneyimli golcü kulüpten ayrılmazsa oynamadan 650 bin TL alacak. Enes, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı.