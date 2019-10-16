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16.10.2019 - 16:46 | | ADANA (AA)

Engin İpekoğlu: Seri galibiyet almalıyız

TFF 1. Lig'de 6 puanla 14. sırada yer alan Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Takımımızın ligde bulunduğu konum ortada. Bir an önce galibiyetler alarak üst sıralara doğru ivme yakalamalıyız." dedi.

Engin İpekoğlu: Seri galibiyet almalıyız

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada, teknik direktör Levent Eriş'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İpekoğlu, takımlarının sezon öncesi hazırlık kampı sürecini iyi değerlendiremediğini gördüklerini, çok sayıda gurbetçi oyuncu transferinden ötürü de Adanaspor'daki arkadaşlık, birlik ve beraberlik ortamının zamanla oturacağını söyledi. 

Teknik anlamda turuncu-beyazlı ekibin bazı sıkıntılar yaşadığını aktaran İpekoğlu, "Bizim de hangi oyuncudan en fazla verimi alacağımızı keşfetmemiz birkaç haftayı bulacaktır. Umarım bu süreyi en aza indiririz." diye konuştu.

İpekoğlu, pazar günü sahalarında İstanbulspor'u ağırlayacaklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Takımımızın ligde bulunduğu konum ortada. Bir an önce galibiyetler alarak üst sıralara doğru ivme yakalamalıyız. Bizim 26-27 kişilik kadromuz var. Hepsi birbirinden değerli. Görev verdiğimiz oyuncuların da en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz. Biz de bunu göstermeleri için gayret göstereceğiz."

 

  

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