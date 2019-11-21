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21.11.2019 - 20:20 | | AA

Enver Cenk Åžahin'in St. Pauli'deki sözleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± feshedildi

BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na destek verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mdan sonra St. Pauli'de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Enver Cenk Åžahin'in, takÄ±mdaki sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi.Â

Enver Cenk Åžahin'in St. Pauli'deki sözleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± feshedildi

BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na destek verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mdan sonra Almanya Ä°kinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Enver Cenk Åžahin'in, takÄ±mdaki sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi.Â 

Alman kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Enver Cenk Åžahin'in 30 Haziran 2021'e kadar geÃ§erli sÃ¶zleÅŸmesinin feshi iÃ§in anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. AnlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

St. Pauli kulÃ¼bÃ¼ yÃ¶neticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf iÃ§in de iyi bir karar verildiÄŸini kaydetti.Â 

Futbolcu Enver Cenk Åžahin, Instagram hesabÄ±ndan geÃ§en ay, "Kahraman MehmetÃ§iÄŸimizin ve ordumuzun yanÄ±ndayÄ±z. DualarÄ±mÄ±z sizinle." paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaparak, TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan terÃ¶r koridorunu yok etmek ve bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ ve huzuru getirmek amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na desteÄŸini bildirmiÅŸti.

Â Bu paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan St. Pauli KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Enver Cenk'in antrenmanda yer almayacaÄŸÄ± ve maÃ§larda oynamayacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸ, bu karara da kulÃ¼bÃ¼n deÄŸerlerine aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸ ve oyuncunun korunmasÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilmiÅŸti.Â 

BaÅŸka takÄ±mda antrenman yapma ve takÄ±m aramasÄ±na izin verilen futbolcu, Medipol BaÅŸakÅŸehir ile idmanlara Ã§Ä±kmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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