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03.09.2019 - 10:21

Eray Birniçan resmen Aytemiz Alanyaspor'da

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'da genç kaleci Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı.

Eray Birniçan resmen Aytemiz Alanyaspor'da

Alanyaspor, transferin son gününde kaleye takviye yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.
Kaleci Birniçan, daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü futbolcusu Hasan Ayaroğlu’nun bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kiralandığı duyurdu.

 

 

 

 

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