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27.11.2019 - 14:22 |

Ergin Ataman: Büyük şok yaşadım

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge beraberliğini değerlendiren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Son dakikada gelen golle büyük bir şok yaşadım. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor. Ben stattaydım. Takım ilk yarı müthiş oynadı, ikinci yarı yoruldu. Çok iyi mücadele ettiler" dedi.

Ergin Ataman: Büyük şok yaşadım

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kalmasıyla ilgili Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman değerlendirmelerde bulundu.

İmzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından TRT Spor'a konuşan Ergin Ataman, son dakikalarda gelen golün ardından büyük bir şok yaşadığını söyledi.

Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda iyi oynadığını belirten Ergin Ataman, "Son dakikada gelen golle büyük bir şok yaşadım. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor. Ben stattaydım. Takım ilk yarı müthiş oynadı, ikinci yarı yoruldu. Çok iyi mücadele ettiler.

"Tehlike çanları çalmaya başlamıştı"

Son 15-20 dakika tehlike çanları çalmaya başlamıştı. 5 dakika uzatma görünce biraz endişelendik. Muslera'nın son anlarda sarı kart görmesi biraz onu kızdırdı. Müthiş bir maç oynadı ama belki de bu kızgınlıkla konsantrasyonu bozulunca çıkarabileceği topu çıkaramadı. Kısmet, sporda bunlar oluyor. Galatasaray artılarla çok puan kaybetti ama belki de artılarla şampiyon olacak" dedi.

Ergin Ataman: Büyük şok yaşadım

 

 

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