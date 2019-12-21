Basketbol THY Avrupa Ligi 15. hafta mÃ¼cadelesinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 81-80 yenilen Anadolu Efes'in baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ergin Ataman, maÄŸlubiyetin sorumluluÄŸunu Ã¼zerine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ataman, CSKA Moskova'nÄ±n takÄ±m halinde Ã§ok akÄ±llÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Mike James, sÃ¼per ve mÃ¼kemmel bir oyun ortaya koydu. OyuncularÄ±m yorgundu ama Ã§ok iyi mÃ¼cadele etti. Ancak son saniyede kaÃ§Ä±rdÄ±k. Basketbolda olan Ã¶rnekler. Bu akÅŸam kÃ¶tÃ¼ bir yÃ¶netim sergilediÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Kendimi kÃ¶tÃ¼ hissediyorum. Bu maÄŸlubiyetten dolayÄ± bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸu Ã¼zerime alÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ergin Ataman, soru almadan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± tamamladÄ±.

Itoudis: "Sonuna kadar savaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±k"Â

CSKA Moskova BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Dimitris Itoudis, Avrupa Ligi'nde 8 maÃ§tan bu yana kaybetmeyen Anadolu Efes'e karÅŸÄ± Ã¶nemli bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

Anadolu Efes karÅŸÄ±sÄ±nda zor bir maÃ§ oynadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Itoudis, "TakÄ±mÄ±mÄ± galibiyet iÃ§in tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±k. Geri gelmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir maÃ§ oldu. Ã–zellikle hÃ¼cumda neyi, ne zaman ve nasÄ±l yapmamÄ±z gerektiÄŸini oyuncularÄ±mÄ±n anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Uzun sÃ¼redir kaybetmeyen Anadolu Efes'e karÅŸÄ± oynadÄ±k. BÃ¶yle bir takÄ±ma karÅŸÄ± sahaya Ã§Ä±ktÄ±k. ÃœstÃ¼ne koyarak ilerleyen ve kadrosunu koruyan bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±k. Galip geldiÄŸimiz iÃ§in mutluyuz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Avrupa Ligi'nde Ã§ift maÃ§ haftasÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Yunan baÅŸantrenÃ¶r, "Neredeyse Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) maÃ§ temposuyla aynÄ± noktadayÄ±z. OyuncularÄ±ma, ellerinden gelen her ÅŸeyi verdikleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Taraftara da bu gÃ¼zel atmosferi oluÅŸturduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BazÄ± hatalar yaptÄ±k ama oyuncularÄ±m bunu telafi etti. MaÃ§ boyunca oyun planÄ±mÄ±za sadÄ±k kalarak ve doÄŸru kararlar alarak maÃ§Ä± sÃ¼rdÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±lar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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