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05.12.2019 - 10:32 | | ANKARA (AA)

Ersan'lı Milwaukee yine kazandı! Seri 13'e çıktı...

NBA'de Detroit Pistons'ı 127-103 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.

Ersan'lı Milwaukee yine kazandı! Seri 13'e çıktı...

NBA'e 10 maçla devam edildi. 8 Kasım'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Detroit Pistons deplasmanından da 127-103 galip ayrıldı.

Art arda 13. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.

Pistons'ta Andre Drummond 23 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Blake Griffin de 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'tan peş peşe 10. deplasman galibiyeti

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 121-96 yenerek arka arkaya 10. deplasman galibiyetini elde etti.

Lakers'ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Anthony Davis ve 20 sayı, 12 asistle "double double"a imza atan LeBron James taşıdı.

Jazz cephesinde Donovan Mitchell 29, Bojan Bogdanovic 23 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 106-91

Orlando Magic-Phoenix Suns: 128-114

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 103-127

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 118-130

Boston Celtics-Miami Heat: 112-93

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 106-99

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 100-107

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 121-114

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-121

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 127-116

Ersanlı Milwaukee yine kazandı Seri 13e çıktı...

 

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