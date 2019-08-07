Erzurumspor 16'lık gol makinesi Serhan'ı transfer etti...

Antalya Kartalspor, son 3 yılda 100'ü aşkın gol atan futbolcusu 16 yaşındaki Serhan Arıcı'yı Erzurumspor'a verdi.

Antalya Amatör Küme'de 16 yıldır mücadele eden Antalya Kartalspor, Türk futboluna ve yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Sponsorsuz 16 yılda onlarca başarılı futbolcuyu yetiştiren Antalya Kartalspor, son olarak Serhan Arıcı'yı Erzurumspor U16 Takımı'na verdi. Son 3 sezonda rakip fileleri 100'den fazla havalandıran Serhan Arıcı, hedefinin milli takım olduğunu söyledi.

Birçok profesyonel kulüpten teklif alan Serhan Arıcı, U16 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Erzurumspor'u tercih ettiğini söyledi. Erzurumspor'un U16 Yaş Milli Takımı'na oyuncu kazandırdığını belirten Serhan Arıcı, Ayrıca Erzurumspor'un alt yapıdan A Takım'a en çok oyuncu kazandıran kulüpler arasında yer alması da tercih nedenim oldu" dedi.

Antalya Kartalspor Antrenörü Murat Sönmez, önümüzdeki yıllarda Türk futboluna Serhan gibi ahlaklı, çalışkan ve başarılı sporcuları yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.