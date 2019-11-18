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18.11.2019 - 10:19 | | İSTANBUL (AA)

EURO 2020 elemelerinde perde kapanıyor

EURO 2020'de elemelerin 10. haftası, yarın yapılacak 10 maçla sona erecek.

EURO 2020 elemelerinde perde kapanıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın sona erecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.

Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.

Gruplarda yarın tamamı TSİ 22.45'te oynanacak son maçların programı şöyle:

C Grubu

Hollanda-Estonya

Almanya-Kuzey İrlanda

E Grubu

Galler-Macaristan

Slovakya-Azerbaycan

G Grubu

Polonya-Slovenya

Letonya-Avusturya

Kuzey Makedonya-İsrail

I Grubu

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi

San Marino-Rusya

İskoçya-Kazakistan

 

 

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