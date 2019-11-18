18.11.2019 - 10:19 | | İSTANBUL (AA)
EURO 2020 elemelerinde perde kapanıyor
EURO 2020'de elemelerin 10. haftası, yarın yapılacak 10 maçla sona erecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın sona erecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.
Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.
Gruplarda yarın tamamı TSİ 22.45'te oynanacak son maçların programı şöyle:
C Grubu
Hollanda-Estonya
Almanya-Kuzey İrlanda
E Grubu
Galler-Macaristan
Slovakya-Azerbaycan
G Grubu
Polonya-Slovenya
Letonya-Avusturya
Kuzey Makedonya-İsrail
I Grubu
Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi
San Marino-Rusya
İskoçya-Kazakistan