EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbadan katılacak?

EURO 2020 kura çekiminin yapılacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubunda yer alan Türkiye başarılı grup maçları çıkardı. Grubun favorisi olarak gösterilen Fransa'dan 4 puan alan A Milli takım İzlanda deplasmanında tek üç puanını kaybetti. 23 puanla gruptan çıkma şansı elde eden A Milli takımın hangi torbadan kuraya katılacağı ve kuranın ne zaman çekileceği futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADAN KATILACAK?

Gruplarda dün gece oynanan maçların ardından ay-yıldızlıların durumu netlik kazandı. Buna göre, diğer gruplarda bugün ve yarın oynanacak maçların sonuçları ne olursa olsun, A Milli Takım'ın 3. torbada olması kesinleşti.

EURO 2020 kura yönetmeliğine göre ilk torba, gruplarını en iyi puanla bitiren 6 grup 1.'sinden oluşuyor. 2. torbada diğer dört grup birincisiyle, en iyi puana sahip iki grup 2.'si yer alıyor. 3. torba diğer grup ikincileri, 4. torba ise kalan iki grup 2.'siyle play-off'tan gelecek 4 takımdan oluşuyor.

Torbalar açısından grubu ikinci bitirmenin anlamı, bunlar arasında en iyi puanlı iki ya da en kötü puanlı iki ikinciden birisi olup olmamaktı. İlk durumda 2. torbaya giderken, ikinci durumdayda 4. torbaya gidecektiniz. Ortada kalan 6 grup ikincisi 3. torbaya gittiğinden, Türkiye'nin de yeri belli oldu.

A Milli Takım 2. torba şansını kaçırdı çünkü zaten halihazırda en az 2 takım ay-yıldızlılardan yüksek puanlı bir grup ikinciliğini garantiledi (bu sayı daha da artabilir). Türkiye'nin üstündeki grup ikincileri: Portekiz (aynı puan ve averajla), Rusya (bir puan üzerinde ve bir maçı eksik).

Türkiye grubunu 23 puanla tamamladı. Ancak 6 takımlı gruplarda grup sonuncusu takımlara karşı alınan puanlar hesaba katılmıyor. Grup sonuncusu Moldova'ya karşı iki maçta alınan 6 puan düşüldüğünde, torbalar için milli takımın puanı 17 üzerinden hesaplandı.

3. torbada olmak demek, Türkiye'nin düşeceği EURO 2020 grubunda kendisini en az iki çok güçlü takımın bekleyeceği anlamına geliyor. İşte gruplarını ilk sırada bitirerek olası rakip olması kesinleşen o takımlar: İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Hırvatistan, Polonya, Belçika, Ukrayna....

Ayrıca oynanacak son maçlara göre şu takımlardan dördü de Türkiye'nin olası rakibi haline gelecek: Rusya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Çekya, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, Danimarka/İrlanda, Galler/Macaristan.