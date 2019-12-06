Everton'da ilk aday Vitor Pereira

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Dün resmi olarak açıklanan Marco Silva ayrılığının ardından mavi beyazlı ekip için yeni teknik direktör adayları da yazılmaya başlandı.

İngiliz basınında Everton için öne çıkan isimlerden biri Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira.

Şu anda Çin Ligi takımlarından Şanghay SIPG'i çalıştıran Pereira için Everton’ın en büyük hissedarı Farhad Moshiri’nin çok istekli olduğu öğrenildi.

Cenk'i kulübeye mahkum etmişti

Sezon başından bu yana milli futbolcu Cenk Tosun'u ilk 11'de çok fazla değerlendirmeyen Silva'nın, son Liverpool yenilgisinin görevine son verildi.

Cenk'i Süper Lig'den bilen ve tanıyan Pereira'nın takımın başına geçme ihrimaliyle milli futbolcunun yeniden forma şansı bulacağı da konuşuluyor

Çin ekibi ile ilk sezonunda lig şampiyonluğuna ulaşan Pereira, yeni sezona da Çin Süper Kupası'nı kazanarak başlamıştı.