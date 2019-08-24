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24.08.2019 - 12:49| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Everton'dan Cenk Tosun kararı!

Transferin en çok konuşulan oyuncularından Cenk Tosun için önemli bir gelişme dikkat çekti. Everton’ın milli futbolcuyu yeni sezonda da takımda tutmak istediği kaydedildi.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Cenk Tosun için Everton kararını verdi. Merseyside kulübüne yakın kaynaklarda yer alan haberlerde, Everton’ın Cenk’i bırakmayacağı belirtildi.

Cenk’in çalışkanlığı, azmi ve Everton’a olan saygısı nedeniyle kulüp yönetiminin etkilendiği, yeni sezonda da devam kararı aldıkları bildirildi. Değerini bulacak çok iyi bir teklifin dışında 2019-2020 sezonunda da Everton-Cenk Tosun birlikteliğinin devam edeceği ifade edildi.

Aynı şekilde Cenk Tosun’un da forma kapmak için istekli olduğu vurgulandı. Premier Lig’de olmak isteyen tecrübeli forvetin, Moise Kean transferine rağmen umutsuz olmadığı aktarıldı.

Evertondan Cenk Tosun kararı

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