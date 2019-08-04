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Haberlerİngiltere Premier LigFA Community Shield'da şampiyon Manchester City!
04.08.2019 - 19:15

FA Community Shield'da şampiyon Manchester City!

FA Community Shield'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta, Liverpool'u penaltılarla geçen Manchester City kupanın sahibi oldu.

FA Community Shield'da şampiyon Manchester City!

İngiltere'nin süper kupası olarak bilinen Community Shield final maçında Manchester City ile Liverpool, 90 dakikalık normal sürede 1-1 berabere kaldı. 

Direkt olarak seri penaltılara gidilen dev finalde, rakibine üstünlük kuran Manchester City kupaya uzandı.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi

Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, D Silva; B Silva, Sterling, Sane

 

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