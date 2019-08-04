04.08.2019 - 19:15
FA Community Shield'da şampiyon Manchester City!
FA Community Shield'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta, Liverpool'u penaltılarla geçen Manchester City kupanın sahibi oldu.
İngiltere'nin süper kupası olarak bilinen Community Shield final maçında Manchester City ile Liverpool, 90 dakikalık normal sürede 1-1 berabere kaldı.
Direkt olarak seri penaltılara gidilen dev finalde, rakibine üstünlük kuran Manchester City kupaya uzandı.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi
Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, D Silva; B Silva, Sterling, Sane