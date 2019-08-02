Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼, kalecileri Fabien Farnolle'Ã¼n Sloven taraftarlarÄ±nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n resmi internet sitesinde yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam Slovenya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. Ã¶n eleme rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Fabien Farnolle ile ilgili yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z sÃ¶z ve sloganlarÄ±n, tÃ¼m olgun ve bilinÃ§li insanlarÄ± etkilediÄŸi gibi kendilerini de derinden etkilediÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"Her ÅŸeyden Ã¶nce bilinmelidir ki biz bÃ¼yÃ¼k bir aileyiz ve Fabien Farnolle bu ailenin en Ã¶nemli Ã¼yelerinden biri. Ona yapÄ±lmÄ±ÅŸ tÃ¼m hakaretleri kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze ve temsil ettiÄŸimiz Ã¼lkemize yapÄ±ldÄ± kabul eder ve asla gÃ¶z yumamayÄ±z. BaÅŸÄ±ndan itibaren sÄ±cak iliÅŸkiler kurduÄŸumuz NK Olimpija Ljubljana takÄ±mÄ±nÄ±n deÄŸerli yÃ¶netimini, teknik ekibini, futbolcularÄ±nÄ± ve bilinÃ§li taraftarÄ±nÄ± tenzih ederek, kasÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde bu saldÄ±rÄ±yÄ± organize edip futbolun birleÅŸtirici yÃ¶nÃ¼nÃ¼ yok eden, sorumsuz tÃ¼m holiganlarÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Sporun ve hayatÄ±n akÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸen tÃ¼m Ä±rkÃ§Ä± ve dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda, kalecimiz Fabien Farnolle'Ã¼n her zaman olduÄŸu gibi yanÄ±ndayÄ±z."Â

Fabien Farnolle'e klipli destek

Ã–te yadan Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kliple kaleci Fabien Farnolle'Ã¼n Sloven taraftarlarÄ±n Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.Â

Sosyal medya hesaplarÄ±ndan yayÄ±mlanan klipte vatandaÅŸlar "Seninleyiz Farnolle" diyerek Beninli kaleci Farnolle'e destek verdi.Â

Milletvekilleri ve belediye baÅŸkanÄ± da kÄ±nadÄ±

AK Parti Malatya Milletvekilleri BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ã–znur Ã‡alÄ±k ve Ahmet Ã‡akÄ±r ile BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Selahattin GÃ¼rkan, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

TÃ¼fenkci, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yeni Malatyaspor'umuzun dÃ¼n Olimpija Ljubljana karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta bazÄ± Sloven taraftarlarÄ±n kalecimiz Fabien Farnolle'e karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yorum. Kalecimize geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum. Sporda her tÃ¼rlÃ¼ Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa hayÄ±r diyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–znur Ã‡alÄ±k ise sosyal medya hesabÄ±ndan, "DÃ¼n gece oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. Ã¶n eleme turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Yeni Malatyaspor'umuzun kalecisi Fabien Farnolle'e yapÄ±lan Ã§irkin, Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yorum. Avrupa artÄ±k gÃ¶zÃ¼nÃ¼ yummayÄ± bÄ±rakmalÄ±, iÃ§inde yÃ¼kselen dÃ¼ÅŸmanca duygulara ve faÅŸizme dikkat kesilmelidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AynÄ± zamanda Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ Onursal ve Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± olan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Ã‡akÄ±r ise Twitter hesabÄ±ndan, "Yeni Malatyasporâ€™umuzun dÃ¼n Ljubljana'ya karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta bazÄ± Sloven taraftarlarÄ±n kalecimiz Fabien Farnolle'e karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Kalecimiz dÃ¼n akÅŸamki performansÄ±yla sahada gereken cevabÄ± vermiÅŸtir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Selahattin GÃ¼rkan da "DÃ¼n akÅŸam UEFA Avrupa Ligi 2. Ã¶n eleme turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda ÅŸehrimizin gururu Yeni Malatyaspor'umuzun kalecisi Fabien Fernolle'e bazÄ± Sloven taraftarlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§irkin saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.