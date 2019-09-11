Fatih Hürkan, İlhan Mansız'ı bombaladı!

Skorer TV'ye konuk olan oyuncu Fatih Hürkan, Survivor'da karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ın efsane oyuncusu İlhan Mansız'a verdi veriştirdi...

İşte Hürkan'ın gündem yaratan açıklamaları:

- İhan Mansız ile Survivor’da sert tartışmaların oldu aradan geçen 2 yıl sonrasında neler hissediyorsun, İlhan Mansız’a bir mesajın var mı?

- Allah, İlhan’ı ıslah etsin, benim onunla hiçbir işim olmaz ben ondan nefret ediyorum. Hayatımda hiç karşılaşmasaydım seviyordum onu. Gittiğimizde de tartışmayacağım tek adam olarak görüyordum. Bu kişilik bozukluğudur ben ona sürekli kardeşim diyorum bana kardeşim deme diyordu. Adamın eşi ve çocuğundan uzaklaştırması var hayatında kim var arkadaş ödülü geldi bir tane arkadaşı aradı mı? Beşiktaş’tan niye kovuldu hadi yazsınlar bakalım Beşiktaş’tan niye kovulduğunu, ben biliyorum.

"Onu sevmiyorum, psikolojimi bozdu"

Allah ıslah etsin, ben onu sevmiyorum sevmek zorunda da değilim. Keşke karşılaşmasaydık ben ondan büyüğüm en büyük şansızlığım Survivor’da İlhan Mansız ve Çılgın Sedat ile olmaktı. Keşke olmasalardı o da beni sevmeyebilir olabilir. Hayatta kimi sevmiyorsun deseler çok insan söyleyemem İlhan Mansız derim. Rüyalarıma girdi kimlerle yattım kimlerle uyandım (Survivor’da) Beşiktaş seyircisiyle de hiçbir problemim yok onlar da İlhan Mansız ile 2 dakika sohbet etseler benim gibi düşünürler. Buna yüzde 99.9 eminim. İlhan Mansız ile 1 gün geçirin kişiyi tanıyın. Şu dünyada psikolojimi bozan tek şey bu."