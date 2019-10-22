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22.10.2019 - 22:36 | | DHA

Fatih Terim'den kadroda 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 8'inci haftasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Fatih Terim'den kadroda 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Sivasspor maçına göre kadroda değişiklik yaptı.

Tecrübeli hoca, Paris Saint-Germain maçında olduğu gibi 3'lü bir savunma hattı sahaya sürerken, Emre Mor yedek kulübesine çekildi ve Ryan Donk, Marcao ile Luyindama'nın yanına yerleşti. Beklerde Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir yerine yeniden Mariano ve Nagatomo'ya şans veren deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram yerine ise Seri'ye görev verdi.

Galatasaray, Real Madrid karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Ryan Babel ve Andone ilk 11'iyle çıktı.

LEMINA VE FALCAO KADRODA YOK

Öte yandan sakatlığı bulunan ve tedavi süreci devam eden Radamel Falcao'nun yanı sıra dün kamp kadrosunda bulunan Mario Lemina da Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosuna yer almadı. 

ZIDANE 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımının La Liga'da oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Mallorca maçının ilk 11'inde 6 ismi değiştirdi.

Zidane, Odriozola, Militao, Isco, Rodriguez, Vinicius Jr. ve Jovic'i ilk 11'de sahaya sürmezken, bu isimlerin yerine Carvajal, Varane, Valverde, Kroos, Rodrygo ve Hazard'a görev verdi.

 

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