MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTenisFederer, 100. maçından galibiyetle ayrıldı
29.08.2019 - 00:00| AA

Federer, 100. maçından galibiyetle ayrıldı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü tura yükseldi.

Federer, 100. maçından galibiyetle ayrıldı

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında kariyerinin 100. maçına çıkan Federer, dünya klasmanının 99 numarası Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 22 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanan İsviçreli tenisçi, adını üçüncü tura yazdırdı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina da klasmanda 52. sırada yer alan ABD'li Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.

Bakan Kasapoğlu: "2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (28 Ağustos MPİ Sayısal Loto canlı sonuç sorgulama)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (28 Ağustos MPİ Sayısal Loto canlı sonuç sorgulama)

Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı

Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı

Bakan Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Bakan Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Filenin Sultanları, Fransa’ya set vermedi

Filenin Sultanları, Fransa’ya set vermedi

Sıradaki Haber