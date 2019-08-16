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16.08.2019 - 11:47| İSTANBUL (AA)

Federer, Cincinnati Masters'ta elendi

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İsviçreli Roger Federer, üçüncü turda Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi.

Federer, Cincinnati Masters'ta elendi

 

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında, dünya 3 numarası Federer, elemelerden gelen klasmanın 70. sırasındaki Rublev ile karşılaştı. 

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan Federer, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Rublev, çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev ile eşleşti.

 

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ağustos 2019
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