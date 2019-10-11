Federer, Åžanghay'a havlu attÄ±
Alman tenisÃ§i Alexander Zverev, dÃ¼nya 3 numarasÄ± Ä°sviÃ§reli Federer'i 2-1 maÄŸlup ederek turnuvada yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â
Åžanghay Masters Tenis TurnuvasÄ±'nda mÃ¼cadelede eden dÃ¼nya 3 numarasÄ± Roger Federer, Ã§eyrek finalde Alexander Zverev'e 2-1 yenilerek elendi.
Profesyonel Erkek TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) DÃ¼nya Turu kapsamÄ±nda Ã‡in'in Åžanghay kentinde dÃ¼zenlenen turnuvada, dÃ¼nya 1 numarasÄ± Novak Djokovic'in ardÄ±ndan Ä°sviÃ§reli Roger Federer de elendi.
2 saat 4 dakika sÃ¼ren Ã§eyrek final mÃ¼cadelesinin ardÄ±ndan dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 6. basamakta yer alan 22 yaÅŸÄ±ndaki Alman Zverev, 38 yaÅŸÄ±ndaki Federer'i 6-3, 6-7 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-1 maÄŸlup etti.
Zverev, Matteo Berrettini-Dominic Thiem karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n galibiyle yarÄ± finalde karÅŸÄ±laÅŸacak. GÃ¼nÃ¼n diÄŸer mÃ¼sabakasÄ±nda Yunan tenisÃ§i Stefanos Tsitsipas, Djokovic'i 2-1 maÄŸlup ederek yarÄ± finale kalmÄ±ÅŸtÄ±.
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