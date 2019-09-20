Fenerbahçe Atletizm Takımı, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Sarı-lacivertli takım, Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.
Fenerbahçe, erkek ve kadınlarda Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası, yarın Portekiz'in Leiria kentinde gerçekleştirilecek. Erkekler ve kadınlarda sekizer kulübün katıldığı organizasyonda Turkcell 20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nin şampiyonu olarak Türkiye'yi temsil etme hakkı elde eden Fenerbahçe, daha önce defalarca şampiyonluk yaşayıp kürsüye çıktığı bu kupada yine mücadele edecek.
Sarı-lacivertliler, erkeklerde 2013 ve 2014 yılında, kadınlarda ise 2012'den beri son beş yıl üst üste olmak üzere toplam altı kez zirveye çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin Leiria'da yarışacak 20 yaş altı takımlarındaki atletler şöyle:
Erkekler: 100 metre: Umut Uysal
200 metre: Aşkın Sadi Aşkın
400 metre: İlyas Çanakçı
800 metre: Mustafa Polat
1500 metre: Ahmet Mutlu
3000 metre: Ayetullah Aslanhan
2000 metre engelli: Abdullah Yıldız
110 metre engelli: Atakan Güneş
400 metre engelli: Berke Akçam
Yüksek atlama: Bedirhan Alpağu
Sırıkla atlama: Ömer Faruk Çanakçı
Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş
Üç adım atlama: Batuhan Çakır
Gülle atma: Alperen Karahan
Disk atma: Burak Dertli
Çekiç atma: Mehmet Kaş
Cirit atma: Ömer Faruk Avan
4x100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Ferhat Ayar, İlyas Çanakçı, Yunus Emre Gümüş, Atakan Güneş, Umut Uysal
4x400 metre: Berke Akçam, Ferhat Ayar, İlyas Çanakçı, Atakan Güneş, Emirhan Koş, Mustafa Polat
Kadınlar
100 metre: Melike Malkoç
200 metre: Mizgin Ay
400 metre: Zehra Oral
800 metre: Azime Alan
1500 metre: İnci Kalkan
3000 metre: Emine Akbingöl
2000 metre engelli: Esra Doğan
100 metre engelli: Şevval Ayaz
400 metre engelli: Leyla Yanardağ
Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz
Uzun atlama: Nefise Karatay
Üç adım atlama: Esra Yılmaz
Gülle atma: Pınar Akyol
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Gizem İlgar
Cirit atma: Esra Türkmen
4x100 metre: Mizgin Ay, Şevval Ayaz, Nefise Karatay, Melike Malkoç, Zehra Oral, Leyla Yanardağ
4x400 metre: Azime Alan, Mizgin Ay, Nefise Karatay, Melike Malkoç, Zehra Oral, Leyla Yanardağ