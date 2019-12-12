İki ezeli rakip Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe aldığı olumlu sonuçların ardından 12. sıraya kadar yükselirken galibiyet serisini Anadolu Efes'le devam ettirmek istiyor. Lider Anadolu Efes ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek liderliğini sürdürmenin peşinde...

İzleyenlerin hop oturup hop kalkacağı mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman? Karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

Zeljko Obradovic-ErginAtaman rekabeti

İkilinin bugüne kadar birbirlerine rakip olduğu maçlarda Obradovic 32, Ergin Ataman ise 21 kez galibiyet sevinci yaşadı. Ataman, Anadolu Efes’in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya), Türk Telekom, Ülker ve Galatasaray’ın başında, Panathinaikos (Yunanistan), Fenerbahçe ve Benetton’u (İtalya) çalıştıran Obradovic’le karşılaştı.

Rekabet 22 yıl önce başladı

Obradovic ile Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez 22 yıl önce 2 Ekim 1997’de birbirlerine rakip oldu. Söz konusu tarihte Benetton’u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom’un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya’nın Treviso şehrinde oynanan Avrupa Ligi maçında ilk kez kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan Obradovic’in takımı 71-66 galip ayrıldı.

Avrupa’da 17 kez rakip oldular

Obradovic ile Ataman’ın çalıştırdığı takımlar, Avrupa Ligi’nde daha önce 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 17 mücadelenin 12’sinde Obradovic’in, 5’inde ise Ataman’ın takımları salondan galip ayrıldı.

Ataman’ın Obradovic’e karşı deplasmanda galibiyet sevinci yok

Ergin Ataman, çalıştırdığı takımlarla Zeljko Obradovic’in ekipleri karşısında Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Obradovic’in başında bulunduğu takımlar, Avrupa Ligi’nde şu ana kadar Ergin Ataman yönetimindeki ekipleri 7 kez konuk etti. Söz konusu 7 müsabakayı da Obradovic’in takımları kazandı.

Ergin Ataman, geçen sezon üstünlük kurdu

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, geçen sezon Obradovic’in çalıştırdığı Fenerbahçe’ye üstünlük kurdu. Geçen sezon başında rakibini yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Ataman’ın Anadolu Efes’i, ligde de play-off final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3’le geçti ve şampiyonluğa uzandı. THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde de gülen taraf Ataman’ın takımı oldu. Ergin Ataman’ın Anadolu Efes’i, İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki organizasyonun yarı finalinde Obradovic’in öğrenilerini yenerek finale çıktı.

İki ekip arasında geçen sezon oynanan Türkiye Kupası’nın finalinde ise gülen taraf Obradovic’in takımı oldu. İki başantrenörün çalıştırdığı takımların geçen sezonki 14 randevusunda Anadolu Efes 8, Fenerbahçe ise 6 galibiyet aldı.

Sezon başı gülen Ataman oldu

İki başantrenör ve takımları arasındaki rekabette son karşılaşma bu sezon başı oynandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Anadolu Efes’in Fenerbahçe Beko’yu yenmesiyle Ataman, Obradovic karşısında bir kupa sevinci daha yaşadı.

Anadolu Efes’in 671. maçı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı. Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi’nde ise 423. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 mücadelede 217 galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko’nun 522. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi’nde ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.

Avrupa basketbolunda 71. Türk derbisi

Türk erkek basketbol takımları, son 24 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 70 kez birbirlerine rakip oldu.

İlk maç 1996’da Koraç Kupası’nda

Türk takımları Avrupa’da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası’nda karşılaştı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yle eşleşti. Rakibini 16 Ocak 1996’da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası’nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe’den Anadolu Efes’e büyük üstünlük

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, 16. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes’e 15 maçta sadece 4 defa kaybetti ve 11 galibiyet aldı.

Dörtlü Final’de gülen Anadolu Efes oldu

Geçen sezon, iki takım arasında büyük bir çekişme yaşanırken Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’ya üstünlük kurdu. Türkiye liginde rakibini play-off final serisinde 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Avrupa’da da Fenerbahçe Beko’yu mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde gerçekleşen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nin ilk maçında rakibini 92-73 yenerek finale çıkmıştı.

En fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe, 31 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22’sini kazanmayı bildi. Fenerbahçe’yi 29 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 16 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi’nde 39 maç oynandı

Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nde 39 kez Türk takımları birbirine rakip oldu. Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi’nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı. FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.