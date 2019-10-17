Fenerbahçe Beko - Baskonia (CANLI)

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA: 39-36



*İlk yarı sona erdi

1. Periyot sonucu: 22-22

2. Periyot sonucu: 39-36

Maç öncesi notlar

İlk iki haftayı galibiyetsiz kapatan Fenerbahçe Beko'da en skorer isim 20.5 sayı ortalamasıyla Fransız oyuncu Nando De Colo. Onu 9.5 sayı ortalamasıyla Derrick Williams takip ederken ABD'li yıldız 8.5 ribaund ortalamasıyla bu kategoride takımın en başarılı ismi konumunda.