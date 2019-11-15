Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 8. hafta maçında bu akşam Rusya'da CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Geride kalan 7 haftada 2 galibiyet alabilen temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da bu sezon beklenilen performans bir türlü ortaya koyulamıyor. Geçtiğimiz hafta Ülker Spor Etkinlik Stadyumu'nda Bayern Münih'i deviren Fenerbahçe Beko çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE BEKO- CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bu akşam deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde sezona son derece kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi. İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa'da 517. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 517. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 516 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 314 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken,