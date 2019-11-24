ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 9. hafta maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e Beko, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'i 83-75 yendi.Â

SarÄ±-lacivertli takÄ±m ligde 8. galibiyetini elde ederken, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen ise 5. kez maÄŸlup oldu. KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, Sloukas ve Williams'Ä±n basketleriyle 3. dakikada 8-2 Ã¶ne geÃ§ti. Rakibine Jones ve Colson ile karÅŸÄ±lÄ±k veren DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen 7. dakikada skoru eÅŸitledi: 12-12. SarÄ±-lacivertli takÄ±m, ilk periyodu 20-17 Ã¶nde bitirdi.

Ä°kinci periyoda 5-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, 12. dakikada Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ele geÃ§irdi: 20-22. Daha sonra Ahmet DÃ¼verioÄŸlu, Lauvergne ve Kalinic ile etkili olan FenerbahÃ§e Beko, soyunma odasÄ±na 41-37 Ã¶nde gitti.Â

MÃ¼sabakanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na Kalinic, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu ve Ali Muhammed'in basketleriyle baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, 24. dakikada skoru 48-37 yaptÄ±. HÃ¼cumdaki etkinliÄŸini arttÄ±ran sarÄ±-lacivertli takÄ±m, Ali Muhammed ve Williams ile sayÄ± bulmaya devam ederek 27. dakikada farkÄ± 16'ya (58-42) Ã§Ä±kardÄ±. DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'in Jones ve Colson ile farkÄ± eritmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta FenerbahÃ§e Beko, son Ã§eyreÄŸe 62-54 Ã¶nde girdi.Â

Son periyodun ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Erkan VeyseloÄŸlu ve Jones ile skor bulan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, 34. dakikada farkÄ± 6 sayÄ±ya (67-61) indirdi. Oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran ve rakibinin dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ±na izin vermeyen FenerbahÃ§e Beko, mÃ¼sabakadan 83-75 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

Obradovic'e sevgi gÃ¶sterisi

FenerbahÃ§eli taraftarlar, sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic'e sevgi gÃ¶sterisinde bulundu. Taraftarlar, salona girdiÄŸi sÄ±rada uzun sÃ¼re alkÄ±ÅŸladÄ±klarÄ± SÄ±rp baÅŸantrenÃ¶r lehine tezahÃ¼rat da yaptÄ±. Zeljko Obradovic, taraftarlarÄ±n sevgi gÃ¶sterisine alkÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Salon: Ãœlker Spor ve EtkinlikÂ

Hakemler: Kerem Baki, Ozan Ã‡akar, Alper Ã–zgÃ¶kÂ

FenerbahÃ§e Beko: Sloukas 7, Melih MahmutoÄŸlu 13, Kalinic 14, Williams 9, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 6, Lauvergne 10, Stimac 4, Ekrem SancaklÄ± 2, Ali Muhammed 13, Berkay Candan 5Â

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen: Browne 6, Sinan GÃ¼ler 7, Mahir AÄŸva 1, Jones 22, Colson 23, Berk Demir 3, Kartal Ã–zmÄ±zrak 8, DoÄŸuÅŸ Ã–zdemiroÄŸlu, Troy Selim Åžav 2, Erkan VeyseloÄŸlu 3Â

1. Periyot: 20-17Â

Devre: 41-37Â

3. Periyot: 62-54Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 36.25 Ahmet DÃ¼verioÄŸlu (FenerbahÃ§e Beko)