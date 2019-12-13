13.12.2019 - 13:35 |
Fenerbahçe Beko taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı öncesi Sarı-lacivertli taraftarlara kötü haber geldi. TBF'tarafından alınan karal doğrultusunda Fenerbahçe taraftarı maça gidemeyecek.
Fenerbahçe tarftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek! Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar Anadolu Efes deplasmanında oynanacak maça alınmayacak
Anadolu Efes'ten açıklama...
14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler.