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13.12.2019 - 13:35 |

Fenerbahçe Beko taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı öncesi Sarı-lacivertli taraftarlara kötü haber geldi. TBF'tarafından alınan karal doğrultusunda Fenerbahçe taraftarı maça gidemeyecek.

Fenerbahçe Beko taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

Fenerbahçe tarftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek! Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar Anadolu Efes deplasmanında oynanacak maça alınmayacak

Anadolu Efes'ten açıklama...

14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler.

Fenerbahçe Beko taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek

 

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