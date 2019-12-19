Fenerbahçe Beko - Zenit maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Euroleague’de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe son yıllarda gediklisi olduğu Final Four’dan uzak kalmamak için bir an önce galibiyet serisi başlatmak istiyor. Son olarak Salı günü deplasmanda Panathinaikos’a kaybeden temsilcimiz bu defa son sıradaki Zenit’i konuk ediyor. Panathinaikos karşısında devreyi önde kapamasına rağmen maçın 2. yarısında rakibini durduramayan sarı lacivertliler 14. maçında 9. yenilgiyi aldı. Zenit ise 3 galibiyetle son sırada yer almakta olup son 7 maçında sadece 1 kez sahadan mutlu ayrılabildi. Fenerbahçe’de Vesely, konuk takımda Zubkov ile Ponitka forma giymiyorlar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Euroleague’de bu sezon 7 deplasman maçında 5 mağlubiyeti olan Zenit’in kazandığı 2 maç ise uzatmaya gitmişti.

Euroleague’de iç sahada 6 maça çıkan Fenerbahçe bu karşılaşmaların 4’ünden galip geldi.

Fenerbahçe bu 4 karşılaşmanın 3’ünde ilk yarıları da önde tamamladı.

Fenerbahçe bu sezon Türkiye’de ve Euroleague’de çıktığı 12 iç saha maçının 10’unu kazanadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ F.BAHÇE’DEN YANA

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Fenerbahçe galibiyetini tercih ediyor. Üyelerin %66’sı Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN YORUMU

Fenerbahçe, OAKA deplasmanında yenilmesine rağmen önceki mağlubiyetlerine nazaran çok daha umut verici bir görüntü içerisindeydi. Fenerbahçe son ana kadar galibiyeti kovaladı. Biraz hakemlerinde yardımıyla Yeşiller maçı kazandı fakat başta Kostas Sloukas olmak üzere iyi sinyaller gözlemleyebildik. Perşembe günü rakip ise Zenit. Rus temsilcisinde bireysel anlamda iyi isimler olmasına rağmen takım olmaktan çok uzak. Fenerbahçe’nin rahat kazanacağı bir maç olabilir.