Fenerbahçe Beko'da Kalinic çÄ±lgÄ±na döndü!
FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda bir ara 14 sayÄ± geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'yi 24 sayÄ± farkla 92-68 yendi. FenerbahÃ§e Beko'da maÃ§taki ikinci sportmenlik dÄ±ÅŸÄ± faulÃ¼nÃ¼ alan Nikola Kalinic, diskalifiye edildi. Yeni transfer Malcolm Thomas, sarÄ±-lacivertli formayla ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±.Â
ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 14. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda bir ara 14 sayÄ± geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'yi 24 sayÄ± farkla 92-68 yendi.
FenerbahÃ§e Beko, ligde 11. galibiyetini elde ederken, Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece 11. yenilgisini aldÄ±.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmaya boyalÄ± alanÄ± kullanarak baÅŸlayan Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, ilk 6 dakikayÄ± 15-6 Ã¶nde geÃ§ti. Ev sahibi ekip hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlardan bulduÄŸu sayÄ±larla farkÄ± 9. dakikada 13'e kadar yÃ¼kseltti: 21-8. Ä°lk Ã§eyrek Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'nin 21-12'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.Â
Ä°kinci Ã§eyrekte hÃ¼cumda basit top kayÄ±plarÄ± yapmaya devam eden FenerbahÃ§e Beko karÅŸÄ±sÄ±nda ev sahibi ekip, ikili oyunlarla Ã¼rettiÄŸi sayÄ±lar sonucunda 15. dakikayÄ± 12 sayÄ±lÄ±k avantajla geÃ§ti: 31-19. FarkÄ± Andrews'in 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle 18. dakikada 14'e (36-22) yÃ¼kselten Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, soyunma odasÄ±na 40-32 Ã¶nde gitti.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸe baskÄ±lÄ± savunmayla baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, Sloukas'Ä±n yÃ¶nlendirdiÄŸi hÃ¼cumlarla sayÄ±lar buldu ve 25. dakikada farkÄ± 2'ye indirdi: 45-43. FenerbahÃ§e Beko, 27. dakika iÃ§inde Westermann'Ä±n 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle karÅŸÄ±laÅŸmada ilk kez Ã¶ne geÃ§ti: 49-50. SarÄ±-lacivertliler, Melih MahmutoÄŸlu'nun Ã¼st Ã¼ste bulduÄŸu 3 sayÄ±lÄ±k basketlerle son Ã§eyreÄŸe 61-55 Ã¼stÃ¼n girdi.
Kalinic Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±
Son Ã§eyreÄŸin 5. saniyesinde FenerbahÃ§e Beko'da maÃ§taki ikinci sportmenlik dÄ±ÅŸÄ± faulÃ¼nÃ¼ alan Nikola Kalinic, diskalifiye edildi. Rakibinin kendisine yaptÄ±ÄŸÄ± sert faul sonrasÄ± Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nen Kalinic,Â BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmeceli oyuncuyu itti. Ä°lk olarakÂ diskalifiye edildiÄŸini anlamayanÂ Kalinic'i Obradovic uyardÄ±. Kalinic bunun Ã¼zerine soyunma odasÄ±nÄ±n yolunu tuttu.
Melih MahmutoÄŸlu ve Thomas'la sayÄ±lar bulan FenerbahÃ§e Beko, 34. dakikada farkÄ± 18'e kadar yÃ¼kseltti: 59-77. FenerbahÃ§e Beko sahadan, 24 sayÄ± farkla 92-68 galip ayrÄ±ldÄ±.
Malcolm Thomas'Ä±n ilk maÃ§Ä±
FenerbahÃ§e Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, sarÄ±-lacivertli formayla ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmaya ilk 5'te baÅŸlayan ve sahada 11 dakika 24 saniye kalan ABD'li oyuncu, maÃ§Ä± 8 sayÄ±yla tamamladÄ±.
Salon: Gazanfer Bilge
Â Hakemler: ErÅŸan Kartal, Osman Sinan Ä°ÅŸgÃ¼der, Ã–zge ÅžentÃ¼rkÂ
Arel Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece: Eldridge 9, Andrews 19, Saffold 9, Mert Celeb 9, Upshaw 17, Kaan SarÄ±aslan, Cengizhan Ä°vedi 5, UÄŸur Hortum, Arda ErdoÄŸan, YiÄŸit Can Vardal, AydÄ±n YiÄŸitalp TayfurÂ
FenerbahÃ§e Beko: Sloukas 17, Ali Muhammed 9, Kalinic 4, Williams 7, Thomas 8, Westermann 17, Melih MahmutoÄŸlu 23, Berkay Candan, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 7, Egehan Arna
1. Periyot: 21-12Â
Devre: 40-32Â
3. Periyot: 55-61Â
Diskalifiye: 30.05 Kalinic (FenerbahÃ§e Beko)