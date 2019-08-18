Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı için geri sayım başladı. 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ilk haftada ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. İşte Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ile ilgili tüm detaylar...



FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdulcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriqi



Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morais, Tetteh, Jefferson Jr., Diarra, Kenan Özer, Muğdat Çelik





