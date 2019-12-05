Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Bu yıl mutlak şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, sahasında güçlü Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. İşte merakla beklenen maçla ilgili tüm ayrıntılar...



FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı 6 Aralık Cuma günü 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



91. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR



Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 91. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 6 maçtan 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 157 gole, Gençlerbirliği 94 golle karşılık verdi. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.





