Fenerbahçe - İstanbulspor: 4-0

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Şükrü Saraçoğlu Stardyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Sarı-lacivertli takımda golleri 15. dakikada Deniz Türüç, 16. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 71. dakikada Vedat Muriç ve 88. dakikada Miha Zajc kaydetti. Öte yandan Zajc dışında gol atan futbolcuların hepsi birer asist yaptı.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 80 Muhammed Gümüşkaya), Rami, Sadık Çiftpınar, Dirar, Jailson, Tolgay Arslan, Deniz Türüç (Dk. 78 Moses), Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Muric (Dk. 72 Tolga Ciğerci)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Ali Aytemur (Dk. 59 Muhammed Enes Durmuş), Onur Ergün, Cajic, Eslem Öztürk (Dk. 75 Muhsin Yıldırım), Oğuzhan Berber, Tuncer Duhan Aksu, Diouf, Allahyar Sayyadmanesh (Dk. 46 Oğuzhan Akgün)

Goller: Dk 15 Deniz Türüç, Dk. 16 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 71 Muric, Dk. 88 Zajc (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahasının solunda Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda, top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Fenerbahçe, 2. golü buldu. Santra vuruşundan sonra savunmaya baskı yaparak topu kazanan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı Muric'e attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muric, müsait durumdaki Ferdi'ye topu gönderdi. Ferdi de topu boş kaleye attı: 2-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Muric, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

88. dakikada sol kanattan ceza sahasında çizgiye inen Muhammed Gümüşkaya, topu kale sahasının önünde Zajc'a çıkardı. Zajc düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile oynadıkları ilk maçta, kadroda rotasyona gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, Süper Lig'de geçen hafta Göztepe karşısında ilk 11'de forma giyen 9 ismi değiştirdi.

Göztepe karşısında ilk 11'de oynayan Deniz Türüç ile gördüğü sarı kartla cuma günü oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşen Nabil Dirar, bugün de sahaya 11'de çıktı.

Ligde uzun süredir ilk 11'de oynamayan Harun Tekin, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Jailson ve Adil Rami maça ilk 11'de başladı.

Muric ilk 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından Göztepe karşısında 63. dakikada oyuna giren Vedat Muric, İstanbulspor karşısında ilk 11'de forma giydi.

Kosovalı santrfor, son olarak 8 Kasım'da Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynamıştı. Fenerbahçe'de, kırmızı kart cezası biten Mauricio Isla da sahaya ilk 11'de çıktı.

Muhammed Gümüşkaya kadroda

Fenerbahçe'de genç isimlerden Muhammed Gümüşkaya kupada kadroya girdi. Bu sezon A takımla antrenmanlara çıkan, 19 Yaş Altı Spor Toto Gelişim Ligi'nde de bazı maçlarda forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında yedekler arasında oturdu.

Teknik direktör Ersun Yanal, kadroda 19 Yaş Altı Takımı'yla antrenmanlara çıkan başka bir ismi maç listesine dahil etmedi. Ersun Yanal 21 kişilik maç listesine de 19 isim yazdı.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç kadroda yer almadı. Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Ozan Tufan'ı ise maç kadrosuna dahil etmedi.

Allahyar Sayyadmanesh ilk 11'de

İstanbulspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh, ilk 11'de sahaya çıktı. Sezon başı sarı-lacivertlilere transfer olan ve İstanbulspor'a kiralanan Allahyar, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de forma şansı buldu.

Fenerbahçe seyircisiz

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda aldığı ceza nedeniyle İstanbulspor maçını sahasında seyircisi olmadan oynadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezon kupada Beşiktaş'la oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kendi sahasında 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Öte yandan 30'a yakın İstanbulspor taraftarı deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmadı.