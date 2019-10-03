Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının 2019-2020 sezonunda "Fenerbahçe Öznur Kablo" adıyla mücadele edeceği belirtildi.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili imza töreninin, 7 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.



Fenerbahçe'den açıklama şu şekilde;

"Kadın Basketbol Takımımızın İsim Sponsoru Öznur Kablo Oldu.

Lokomotif olduğumuz Türk sporunda, dokuz farklı branşta başarıyla faaliyet gösteren, sporcular yetiştiren Fenerbahçemiz ile tamamen yerli sermaye ile kurulmuş ülkemizin lider kablo firması Öznur Kablo arasında Kadın Basketbol Takımımızın isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Ülkemizde ve uluslarası arenada formamızı ve armamızı gururla temsil eden takımımız 2019-2020 sezonu boyunca “Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı” olarak anılacaktır.

Anlaşmanın kulübümüz ve Öznur Kablo için başarılı bir işbirliği olmasını temenni ediyor, Öznur Kablo’ya büyük Fenerbahçe ailemize hoş geldiniz diyoruz.



‘Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımıza’ Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz.

Sponsorluğun imza töreni, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Balarısı’nın katılımlarıyla 7 Ekim 2019 Pazartesi günü, saat 11.00’de düzenlenecektir.

Başkanımız, yöneticilerimiz ve kadın basketbol takımı oyuncularımızın da yer alacağı, Stadımızın 1907 Tribünü’nde yapılacak toplantıya tüm basın mensupları davetlidir"