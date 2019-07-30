30.07.2019 - 22:45| AA
Fenerbahçe KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda yeni menajer Arzu ÖzyiÄŸit
FenerbahÃ§e KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda menajerlik gÃ¶revine Arzu Ã–zyiÄŸit getirildi.Â
FenerbahÃ§e KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda menajerlik gÃ¶revine Arzu Ã–zyiÄŸit getirildi.Â
FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni sezon planlamalarÄ± kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren sarÄ±-lacivertli ekipte, menajerlik gÃ¶revine takÄ±mÄ±n eski oyuncusu ve kaptanÄ± Arzu Ã–zyiÄŸit'in getirildiÄŸi belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, Ã–zyiÄŸit'e yeni gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar dilendi.