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30.07.2019 - 22:45| AA

Fenerbahçe KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda yeni menajer Arzu ÖzyiÄŸit

FenerbahÃ§e KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda menajerlik gÃ¶revine Arzu Ã–zyiÄŸit getirildi.Â

Fenerbahçe KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda yeni menajer Arzu ÖzyiÄŸit

FenerbahÃ§e KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda menajerlik gÃ¶revine Arzu Ã–zyiÄŸit getirildi.Â 

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni sezon planlamalarÄ± kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren sarÄ±-lacivertli ekipte, menajerlik gÃ¶revine takÄ±mÄ±n eski oyuncusu ve kaptanÄ± Arzu Ã–zyiÄŸit'in getirildiÄŸi belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, Ã–zyiÄŸit'e yeni gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar dilendi.

Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2 (HazÄ±rlÄ±k MaçÄ±)
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