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26.10.2019 - 18:49 |

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle... BeIN SPORTS 1 izle

Fenerbahçe Konyaspor maçı heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe Konyaspor maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar beIN Sports'u canlı izlemek istiyor. Mücadeleyi canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle... BeIN SPORTS 1 izle

 

Süper Lig'de Fenerbaheçe seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Bu sene şampiyonluğu diğer senelere göre daha çok isteyen Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin ne yapaıp ne edip kazanması gerekiyor. Öye yandan Konyaspor ise deplasmanda 3 pauna için bir hayli çabalayacak.

Her iki kulübün taraftarı da bu maçı kaçırmak istemiyor ve beIN SPORTS'u canlı izlemek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Max Kruse, Vedat

SAKAT: Nabil Dirar

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Shengella, Milosevic, Miya

SAKAT: Hurtado

CEZALI: Serkan Kırıntılı

Fenerbahçe Konyaspor maçını, aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan, tek maç, haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

 

 

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