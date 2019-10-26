Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle... BeIN SPORTS 1 izle

Süper Lig'de Fenerbaheçe seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Bu sene şampiyonluğu diğer senelere göre daha çok isteyen Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin ne yapaıp ne edip kazanması gerekiyor. Öye yandan Konyaspor ise deplasmanda 3 pauna için bir hayli çabalayacak.

Her iki kulübün taraftarı da bu maçı kaçırmak istemiyor ve beIN SPORTS'u canlı izlemek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Max Kruse, Vedat

SAKAT: Nabil Dirar

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Shengella, Milosevic, Miya

SAKAT: Hurtado

CEZALI: Serkan Kırıntılı

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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE