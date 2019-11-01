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HaberlerVoleybolFenerbahçe Opet'te Damla Çakıroğlu ameliyat edildi
01.11.2019 - 17:20 |

Fenerbahçe Opet'te Damla Çakıroğlu ameliyat edildi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Damla Çakıroğlu ameliyat edildi.

Fenerbahçe Opet'te Damla Çakıroğlu ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun Liv Hospital'da dizinden operasyon geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Liv Hospital'da dizinden ameliyat edilen oyuncumuzu, takım arkadaşları yalnız bırakmadı ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Damla Çakıroğlu'na 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini yer verildi.

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