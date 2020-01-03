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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi
03.01.2020 - 15:18 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'in yeni transferi ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi

 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ulus Liv Hospital ve Göztepe Medical Park Hastanesi'nde yapılan kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldığı belirtildi. 

Kan değerlerine bakılan 23 yaşındaki oyuncunun, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin de yapıldığı aktarıldı.

 

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