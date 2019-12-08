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08.12.2019 - 17:42 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Öznur Kablo – Galatasaray: 69-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Galatasaray'ı 69-66 yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo – Galatasaray: 69-66

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı maçın ilk periyodu, Zandalasini ve Ayşe Cora ile skor bulan sarı-lacivertlilerin 15-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, Stankovic'in üst üste bulduğu sayılarla ikinci çeyreğin başlarında ilk kez öne geçti: 17-18. İlk yarıda kullandığı 14 üç sayılık atışta da isabet bulamayan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Macaulay ile etkili olan sarı-kırmızılılar, devre arasına 30-27 önde girdi.

Ev sahibi ekip, mücadeledeki ilk üç sayılık basketlerini üçüncü periyotta Zandalasini ve Iagupova'dan gelen üst üste isabetlerle buldu. Bu süreçte 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 26. dakikada 44-38 üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertliler, son dakikasında farkı 10 sayıya (53-43) kadar çıkardığı üçüncü çeyreği 53-47 önde tamamladı.

Son periyotta Galatasaray'da Hartley'nin skorer oyununa karşın ev sahibi takım Williams'ın savunma, Iagupova'nın da hücumdaki etkili performansıyla üstünlüğünü son dakikaya kadar sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 38. dakikada top kaybı yapan Olcay Çakır Turgut'un faulü sonrası Stankovic'in serbest atış çizgisinde bulduğu tek isabetle farkı bir sayıya indirdi: 65-64. Galatasaray, son dakika içerisinde Iagupova'nın top kaybını iyi değerlendiren Hartley'nin turnikesiyle final periyodunda ilk kez öne geçti: 65-66. Fenerbahçe Öznur Kablo, bitime 24 saniye kala Zandalasi'nin basket faulü sayesinde bulduğu üç sayılık oyun ve Iagupova'nın serbest atıştan gelen tek isabetiyle mücadeleden 69-66 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Iagupova 18 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Williams 13 sayı, 10 ribauntluk performanslarıyla galibiyette etken rol oynadı. Sarı-kırmızılılarda Macaulay'nin 21, Hartley'nin 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 8'de 8 yaptı. Galatasaray ise ilk yenilgisini yaşadı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe Öznur Kablo: 69 - Galatasaray: 66

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz, Benhür İrcel

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 10, Iagupova 18, Zandalasini 15, Tuğçe Canıtez 4, Williams 13, Ayşe Cora 5, Nicholls, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 2, Stokes 2

Galatasaray: Işıl Alben 7, Hartley 20, Sinem Ataş 2, Tilbe Şenyürek 3, Macaulay 21, Sude Yılmaz, Stankovic 13, Şerife Alperi Onar, Meltem Yıldızhan

1. Periyot: 15-12

Devre: 27-30

3. Periyot: 53-47

Beş faulle çıkan: 39.56 Hartley (Galatasaray)

 

 

 

 

 

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