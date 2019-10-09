FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda 20 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ Yukatel Denizlispor'la yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netimindeki gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nda, sakatlÄ±klarÄ± bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'in takÄ±mdan ayrÄ± Ã¶zel program dahilinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Milli takÄ±mlara giden 11 futbolcunun yanÄ± sÄ±ra ayaÄŸÄ±na Ã¶zel tabanlÄ±k yaptÄ±rmak iÃ§in ABD'de bulunan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n da antrenmanda yer almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, antrenmana koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan futbolcularÄ±n, Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam ettirdikleri idmanÄ± bire bir ve ikiye iki hÃ¼cum-savunma organizasyonlarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

SarÄ±-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.