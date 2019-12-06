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06.12.2019 - 10:55 |

Fenerbahçe'den Vesely açıklaması

Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Vesely açıklaması

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Jan Vesely’nin yapılan detaylı sağlık kontrolleri sonucunda, oyuncumuzun sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu teşhisi konulmuştur.

Sporcumuz, bu süreçte takım idmanlarına katılmayacak ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edecektir.

Jan Vesely’nin sağlık durumunun gelişimi her hafta düzenli olarak gözlemlenecek ve buna göre oyuncumuzun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verilecektir.

Fenerbahçeden Vesely açıklaması

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