Fernando Muslera Uruguay kadrosundan çıkarıldı

Galatasaraylı Fernando Muslera, bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Daha önce sakatlığı nedeniyle Ryan Babel de Hollanda kadrosundan çıkarılmıştı.

İki futbolcu için yapılan açıklama şöyle:

Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.