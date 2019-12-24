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24.12.2019 - 00:18 | | AA

FIFA, Ä±rkçÄ±lÄ±k yapan futbolcuya 10 maç men cezasÄ± verdi

FIFA, Hong Kong-Bahreyn karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maÃ§ men cezasÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â  Bahreynli futbolcunun ayrÄ±ca 30 bin Ä°sviÃ§re frangÄ± para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

FIFA, Ä±rkçÄ±lÄ±k yapan futbolcuya 10 maç men cezasÄ± verdi

FIFA, 2022 DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleri'ndeki Hong Kong-Bahreyn karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maÃ§ men cezasÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

FIFA, 14 KasÄ±m'da Hong Kong'da oynanan mÃ¼cadelede soyunma odasÄ±na giderken ev sahibi Ã¼lkenin taraftarlarÄ±na doÄŸru "Ã§ekik gÃ¶z" hareketi yapan Baqer'in, Ä±rkÃ§Ä± davranÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 10 maÃ§ men cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Bahreynli futbolcunun ayrÄ±ca 30 bin Ä°sviÃ§re frangÄ± para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

CezanÄ±n, Baqer'in tribÃ¼ndeki bir taraftar tarafÄ±ndan kamerayla Ã§ekilen ve sosyal medyada yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne dayandÄ±rÄ±larak verildiÄŸi ifade edildi.

FIFA, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapan futbolcuya 10 maÃ§ men cezasÄ± verdi

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