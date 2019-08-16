16.08.2019 - 14:48
FIFA'dan Eskişehirspor'a verilen -6 puan cezası uygulamaya kondu
FIFA, Eskişehirspor'a Sebastian Pinto'nun alacaklarını ödememesi nedeniyle 6 puan silme cezası vermişti. Yeni sezon başlarken TFF puan silme cezasını uyguladı.
TFF 1 . Lig ekiplerinden Eskişehirspor Sebastian Pinto'nun alacaklarını ödememesi sebebiyle FIFA'dan 6 puan silme cezası almıştı.
Yeni sezona 0 puanla başlaması gereken Eskişehirspor -6 puanla başlayacak. TFF, FIFA'nın verdiği bu cezayı resmen uyguladı ve resmi siteden bulunan puan durumuna yansıdı.