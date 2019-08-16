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Haberler1.LigFIFA'dan Eskişehirspor'a verilen -6 puan cezası uygulamaya kondu
16.08.2019 - 14:48

FIFA'dan Eskişehirspor'a verilen -6 puan cezası uygulamaya kondu

FIFA, Eskişehirspor'a Sebastian Pinto'nun alacaklarını ödememesi nedeniyle 6 puan silme cezası vermişti. Yeni sezon başlarken TFF puan silme cezasını uyguladı.

FIFA'dan Eskişehirspor'a verilen -6 puan cezası uygulamaya kondu

TFF 1 . Lig ekiplerinden Eskişehirspor Sebastian Pinto'nun alacaklarını ödememesi sebebiyle FIFA'dan 6 puan silme cezası almıştı. 

Yeni sezona 0 puanla başlaması gereken Eskişehirspor -6 puanla başlayacak. TFF, FIFA'nın verdiği bu cezayı resmen uyguladı ve resmi siteden bulunan puan durumuna yansıdı. 

FIFAdan Eskişehirspora verilen -6 puan cezası uygulamaya kondu

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