Finlandiya tarihinde ilk!

2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftasÄ±na 8 maÃ§la devam edildi.Â

Avrupa futbolunun milli takÄ±mlar dÃ¼zeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarÄ±nda 8 maÃ§ tamamlandÄ±. Konuk ettiÄŸi LihtenÅŸtayn'Ä± 3-0 maÄŸlup eden Finlandiya J Grubu'nda puanÄ±nÄ± 18'e Ã§Ä±kararak, tarihinde ilk kez Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmaya hak kazandÄ±.Â

F Grubu'nda ise Ä°sveÃ§, Marcus Berg ve Robin Quaison'un golleriyle deplasmanda Romanya'yÄ± 2-0 maÄŸlup ederek EURO 2020 vizesi aldÄ±. AynÄ± grupta NorveÃ§, Trabzonspor'da forma giyen Alexander SÃ¶rloth'un 2 gol attÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Faroe AdalarÄ±'nÄ± 4-0 maÄŸlup etmesine raÄŸmen ÅŸampiyonaya katÄ±lamayan takÄ±mlar arasÄ±nda kaldÄ±.

Elemelerin 9'uncu haftasÄ±nda sona eren maÃ§larÄ±n sonuÃ§larÄ± ÅŸÃ¶yle:

- D GrubuÂ

Ä°sviÃ§re-GÃ¼rcistan: 1-0Â

Danimarka-CebelitarÄ±k: 6-0

- F GrubuÂ

NorveÃ§-Faroe AdalarÄ±: 4-0Â

Ä°spanya-Malta: 7-0Â

Romanya-Ä°sveÃ§: 0-2Â

- J Grubu

Finlandiya-LihtenÅŸtayn: 3-0Â

Ermenistan-Yunanistan: 0-1Â

Bosna Hersek-Ä°talya: 0-3