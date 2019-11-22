Floyd Mayweather geri dönüyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Boks dünyasının yenilmez armadası Floyd Mayweather, hayranlarını heyecanlandıran bir duyuruda bulundu. Daha önce boksu bıraktığını açıklayan ünlü boksör, bu kez yeniden geri dönüşünü duyurdu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mayweather, boks eldivenleriyle ringdeki bir fotoğrafını paylaşarak, “2020’de emekliliği bırakıyorum” mesajını iletti.

Çıktığı toplam 50 maçta 50 galibiyet alan hiç kaybetmeyen ABDli boksör, bunların 27’sini nakavtla kazanmıştı. Yüz milyonlarca dolar serveti bulunan Mayweather ayrıca paraya olan düşkünlüğü ve sık sık kazandığı paralarla poz vermesiyle tanınıyor.