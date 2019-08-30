Fonseca: "BaÅŸakÅŸehir SaygÄ± duyulmasÄ± gereken bir takÄ±m"

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Roma'nÄ±n Portekizli teknik direktÃ¶rÃ¼ Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligiâ€™nde aynÄ± grupta mÃ¼cadele edecekleri Medipol BaÅŸakÅŸehir'in saygÄ± duyulmasÄ± gereken bir ekip olduÄŸunu belirtti.Â

Fonseca, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n internet sitesinde, Romaâ€™nÄ±n UEFA Avrupa Ligi J Grubuâ€™nda Medipol BaÅŸakÅŸehir, Wolfsberger ve Borussia MÃ¶nchengladbach ile eÅŸleÅŸtiÄŸi kura Ã§ekimini deÄŸerlendirdi.

46 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligiâ€™nde artÄ±k bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlarÄ±n Ã§ok iyi seviyede olduÄŸunu vurgulayarak, "UEFA Avrupa Ligi, mini bir Åžampiyonlar Ligi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸmekte. BÃ¼tÃ¼n takÄ±mlar Ã¼st dÃ¼zey. Biz kendi gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n farkÄ±ndayÄ±z ve bu turu geÃ§mek istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluÄŸu son anda kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ligi ikinci sÄ±rada bitirdiÄŸini anÄ±msatan Fonseca, "Ã‡ok iyi bir defansa sahipler. Arda Turan ve Robinho gibi Ã§ok deneyimli oyunculara sahipler. SaygÄ± duyulmasÄ± gereken bir takÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Fonseca, Borussia MÃ¶nchengladbachâ€™Ä±n geÃ§en yÄ±l bu kupadaki grup maÃ§larÄ±nda 6â€™da 6 yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerken, Avusturya takÄ±mÄ± Wolfsbergerâ€™i Ã§ok iyi tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ±, sÃ¼rpriz yaÅŸamamak iÃ§in bu takÄ±ma karÅŸÄ± iyi hazÄ±rlanmalarÄ± gerektiÄŸini kaydetti.