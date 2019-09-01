Formula 1 Belçika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'inde gerçekleşecek. Pilotlar dün sıralama turunda yarıştı ve Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırayı kaptı. Şimdi, Belçika’nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti’nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın saati ve kanalı araştırılıyor. İşte detaylar...

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1 Belçika Grand Prix'i saat 16.10'da başlayacak. D-Smart'ın Spor Smart kanalı, Turkcell Life +, S Sport + kanalından canlı izlenebilecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 250 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 188

3. Max Verstappen (Hollanda): 181

4. Sebastian Vettel (Almanya): 156

5. Charles Leclerc (Monaco): 132

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 438 puan

2. Ferrari: 288

3. Red Bull: 244

4. McLaren: 82

5. Toro Rosso: 43