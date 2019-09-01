Formula 1 Belçika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'e ilgi duyanları bu hafta Belçika Grand Prix'i heyecanı sardı. Dün yapılan sıralama turları sonrası Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada başlarken Formulaseverler şimdi asıl yarışın saat kaçta başlayacağını ve kanalını araştırıyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'inde gerçekleşecek. Pilotlar dün sıralama turunda yarıştı ve Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırayı kaptı. Şimdi, Belçika’nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti’nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın saati ve kanalı araştırılıyor. İşte detaylar...
FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formula 1 Belçika Grand Prix'i saat 16.10'da başlayacak. D-Smart'ın Spor Smart kanalı, Turkcell Life +, S Sport + kanalından canlı izlenebilecek.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 250 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 188
3. Max Verstappen (Hollanda): 181
4. Sebastian Vettel (Almanya): 156
5. Charles Leclerc (Monaco): 132
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 438 puan
2. Ferrari: 288
3. Red Bull: 244
4. McLaren: 82
5. Toro Rosso: 43