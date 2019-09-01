Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMotor SporlarıFormula 1 Belçika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
01.09.2019 - 10:54

Formula 1 Belçika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1'e ilgi duyanları bu hafta Belçika Grand Prix'i heyecanı sardı. Dün yapılan sıralama turları sonrası Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada başlarken Formulaseverler şimdi asıl yarışın saat kaçta başlayacağını ve kanalını araştırıyor.

Formula 1 Belçika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'inde gerçekleşecek. Pilotlar dün sıralama turunda yarıştı ve Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırayı kaptı. Şimdi, Belçika’nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti’nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın saati ve kanalı araştırılıyor. İşte detaylar...

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1 Belçika Grand Prix'i saat 16.10'da başlayacak. D-Smart'ın Spor Smart kanalı, Turkcell Life +, S Sport + kanalından canlı izlenebilecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 250 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 188
3. Max Verstappen (Hollanda): 181
4. Sebastian Vettel (Almanya): 156
5. Charles Leclerc (Monaco): 132

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 438 puan
2. Ferrari: 288
3. Red Bull: 244
4. McLaren: 82
5. Toro Rosso: 43

Patenci gençten muazzam çalım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Atalanta, Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Atalanta, Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Ve milli mesai başlıyor

Ve milli mesai başlıyor

Birinci transfer dönemi yarın bitiyor

Birinci transfer dönemi yarın bitiyor

Binicilikte CSI Engel Atlama Yarışmaları heyecanı sürüyor

Binicilikte CSI Engel Atlama Yarışmaları heyecanı sürüyor

Sıradaki Haber