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17.11.2019 - 08:00 |

Forvette hedef Boakye

Devre arası transfer döneminde hücum bölgesine takviye arayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Forvette hedef Boakye

Devre arası transfer döneminde hücum bölgesine takviye arayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Sırp basınında çıkan haberlerde, Kızılyıldız’da oynayan 26 yaşındaki forvet Richmond Boakye’nin siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu kaydedildi.

Ganalı golcünün, Kızılyıldız’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı oynadığı maçlarda takip edildiği aktarıldı. Hatta Beşiktaş’ın scout ekibinin oyuncu için statta hazır bulunduğu ifade edildi.

Devre arasında önemli bir hamlenin olacağı ve Beşiktaş’ın, Richmond Boakye için hazırlanan ilk etap raporlarında tam not verdiği bildirildi.

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