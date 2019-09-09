09.09.2019 - 17:56| İSTANBUL (AA)
Fransa-Avustralya: 98-100
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBADünya Kupası ikinci tur L Grubu'nda Avustralya, Fransa'yı 100-98 yendi.
Avustralya grupta lider, Fransa ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı
Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya)
Fransa: Batum 13, Fournier 31, Gobert 8, M'baye 2, Ntilikina 7, De Colo 26, Poirier 2, Lessort, Albicy 9, Toupane
Avustralya: Ingles 23, Baynes 21, Landale 5, Mills 30, Dellavedova 6, Bogut 7, Creek 8, Kay, Goulding
1. Periyot: 24-23
Devre: 46-46
3. Periyot: 75-71
5 faulle çıkanlar: 36.21 Bogut (Avustralya), 39.31 Gobert (Fransa)