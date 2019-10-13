Fransa Türkiye ne zaman? Milli maç saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Fransa Türkiye maçı için geri sayım başladı. Cuma günü Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran milli takımımız, bugün Paris'te 3 puan peşinde. Peki merakla beklenen Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21:45'te başlayacak olan mücadele Alman Futbol Fedarasyonunda Felix Brych düüdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fransa: Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Tolisso, Kante; Coman, Griezmann, Matuidi; Giroud



Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut, İrfan Can, Ozan, Mahmut, Hakan, Cenk, Burak