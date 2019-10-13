13.10.2019 - 21:20 |
Fransa Türkiye ne zaman? Milli maç saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
Euro 2020 H Grubu'nda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alarak 18 puana ulaşan ve liderlik koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 8. maçında Fransa'ya konuk oluyor. Konya'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup eden millilerimiz, bu maçı da kazanması durumunda 2 maç kala Euro 2020 Futbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. İşte merakla beklenen maçla ilgili tüm ayrıntılar....
Fransa Türkiye maçı için geri sayım başladı. Cuma günü Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran milli takımımız, bugün Paris'te 3 puan peşinde. Peki merakla beklenen Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21:45'te başlayacak olan mücadele Alman Futbol Fedarasyonunda Felix Brych düüdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Tolisso, Kante; Coman, Griezmann, Matuidi; Giroud
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut, İrfan Can, Ozan, Mahmut, Hakan, Cenk, Burak